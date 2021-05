Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Aalen (ots)

B 290, Gem. Stimpfach - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstag gegen 11:15 Uhr ereignete sich auf der B 290 auf Höhe von Stimpfach ein Verkehrsunfall bei dem zwei PKW und zwei Motorräder beteiligt waren. Die 61-jährige Lenkerin eines PKW VW Golf befuhr die B 290 von Randenweiler in Richtung Steinbach/Jagst und wollte nach links in Richtung Appensee abbiegen. Hierzu hielt sie an der Abzweigung an, da zwei Motorräder entgegenkamen. Ein hinter dem PKW fahrender 31-jähriger VW Golf-Fahrer erkannte den wartenden PKW offenbar zu spät und fuhr auf den PKW der 61-Jährigen auf. Hierdurch wurde der PKW des 31-Jährigen auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und stieß mit dem Motorrad BMW eines 55-Jährigen zusammen. Der hinter dem 55-Jährigen fahrende 19-jährige Fahrer eines Motorrad Yamaha konnte eine Kollision dadurch verhindern, dass er in die Wiese rechts der Fahrbahn auswich. Dort blieb er nach ca. 50 m an einem Bachbett liegen. Der 31-Jährige Unfallverursacher und der 55-jährige Motorradfahrer wurden durch den Zusammenstoß jeweils schwer verletzt. Der 55-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 28-jährige Beifahrerin im PKW des Unfallverursachers, sowie die 61-jährige VW Golf-Fahrerin und der 19-jährige Yamaha-Fahrer wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf ca. 40.000 Euro. An der Unfallstelle waren neben dem Rettungshubschrauber mehrere Notärzte und vier Rettungswagen im Einsatz. Mitarbeiter der Straßenmeister Crailsheim waren zur Sperrung der B 290 eingesetzt. Die Sperrung konnte gegen 13:30 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell