Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Wohnwagenbrand

Aalen (ots)

BAB 7, Gem. Westhausen - Unfall mit Wohnwagengespann

Am Freitag gegen 20:15 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW Skoda und angehängtem Wohnwagen auf der BAB 7 in Richtung Ulm. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Aalen / Westhausen schaukelte sich der Wohnwagen infolge von Windböen auf. Der 34-Jährige konnte das Gespann nicht mehr unter Kontrolle bekommen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden von etwa 10.300 Euro.

Elchingen - Wohnwagenbrand

Am Samstag gegen 08:55 Uhr kam es auf dem Campingplatz Flugplatz Elchingen zum Brand eines Wohnwagens. Bisherigen Ermittlungen zufolge, hatte ein technischer Defekt die Gastherme in Brand gesetzt. Im weiteren Verlauf öffnete offenbar das Überdruckventil der dazugehörigen Gasflasche aufgrund der Hitzeentwicklung, wodurch letztendlich der gesamte Wohnwagen in Brand gesetzt wurde. Der Wohnwagen brannte vollständig aus, was zu einem Sachschaden von etwa 15.000 Euro führte. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Die Feuerwehren aus Elchingen und Neresheim waren an dem Löscheinsatz beteiligt.

