POL-HA: Firmenwagen in Haspe aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum von Mittwoch (14.04.2021) bis Donnerstag (15.04.2021) in Haspe den Firmenwagen eines Handwerksbetriebes auf und entwendeten hochwertige Baumaschinen daraus. Ein 41-jähriger Mitarbeiter der Firma hatte das Fahrzeug am Mittwoch, gegen 18.00 Uhr, im Bereich der Sonnenstraße geparkt und am nächsten Morgen, gegen 06.00 Uhr, festgestellt, dass das Werkzeug gestohlen wurde. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten Beschädigungen am Schloss der hinteren Tür sowie an der Schiebetür des Autos erkennen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

