Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall von alkoholisiertem ATV-Fahrer

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 51-Jähriger stieß am Montag, 7. September, mit seinem ATV frontal gegen eine Brückenwand, blieb aber unverletzt. Gegen 21.25 Uhr befuhr der Mann aus Hamm die Günterstraße, als er in der Linkskurve in Höhe der Östingstraße die Kontrolle über sein Gefährt verlor und mit der Mauer der Brückenunterführung kollidierte. Da der Fahrer merklich alkoholisiert war, musste er für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache. Das nicht mehr fahrbereite CF Moto All Terrain Vehicle wurde abgeschleppt und der Führerschein des 51-Jährigen sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro.(hei)

