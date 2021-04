Polizei Hagen

POL-HA: Grenzüberschreitender Fahndungs - und Kontrolltag: Abgeerntete Cannabis-Plantage gefunden, zwei Personen vorläufig festgenommen

Hagen (ots)

Ermittler der Polizei Hagen sind am Mittwoch (14.04.2021) gegen 10.15 Uhr während eines grenzüberschreitenden Fahndungs - und Kontrolltages einem Hinweis auf eine Cannabis-Plantage in Dahl nachgegangen. Die Plantage war bereits abgeerntet - im weiteren Verlauf durchsuchten die Einsatzkräfte nach richterlichen Beschlüssen die Wohnungen von einem 26-Jährigen, einem 52-Jährigen sowie einer 54-Jährigen. Die Polizisten fanden insgesamt rund 500 Gramm Cannabis und Waffen bei den drei tatverdächtigen Hagenern. Der 52-Jährige und die 54-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Der grenzüberschreitende Fahndungs - und Kontrolltag fand am Mittwoch, 14. April 2021, statt. Die Polizei Hagen überprüfte insgesamt 244 Fahrzeuge und fertigte unter anderem 109 Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie 3 Strafanzeigen wegen Verkehrsverstößen. Im Einsatz waren unter anderem Kräfte aus dem Wach - und Wechseldienst, Beamtinnen und Beamte unterschiedlicher Dienststellen der Kriminalpolizei sowie der Direktion Verkehr. (arn)

