Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf Emst

Hagen (ots)

Am Mittwoch (14.04.2021) kam es im Stadtteil Emst zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Gegen 16.50 Uhr befuhr eine 83-jährige Hagenerin mit ihrem PKW die Emster Straße in Richtung der Karl-Ernst-Osthaus-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß mit dem blauen VW einer entgegenkommenden 55-Jährigen Hagenerin. Bei dem Unfall verletzten sich die beiden Autofahrerinnen leicht. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Sowohl der schwarze Mercedes der 83-Jährigen als auch das Fahrzeug der 55-Jährigen waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

