Polizei Hagen

POL-HA: 49-Jähriger ohne Führerschein und unter Einfluss von Kokain in Kontrolle geraten

Hagen (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte am Dienstag (13.04.2021) in Altenhagen einen 49-Jährigen an, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie kontrollierten den Mann gegen 14.50 Uhr am Märkischen Ring und forderten ihn zur Herausgabe seiner Dokumente auf. Der Sprockhöveler reagierte darauf mit dem Satz "Da habt ihr genau den Richtigen erwischt, ich habe nämlich gar keinen Führerschein". Im weiteren Verlauf der Kontrolle führten die Beamten noch einen Drogenvortest mit dem Mann durch. Dieser zeigte an, dass er Kokain konsumiert hat. Der 49-Jährige musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten leiteten Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Rauschmitteleinfluss ein. (sen)

