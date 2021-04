Polizei Hagen

POL-HA: Werkzeuge aus Garage entwendet

Hagen (ots)

Aus einer Garage in der Wehringhauser Straße wurden zwischen Mittwoch (07.04.2021) und Dienstag (13.04021) Werkzeuge gestohlen. Ein 52-Jähriger hatte den Diebstahl am Dienstagmorgen bemerkt und zur Anzeige gebracht. Das Holz an der Türzarge der Garage war leicht abgesplittert. In der Garage selbst hatten Unbekannte Koffer mitgenommen, in denen sich unterschiedliche Arten von Werkzeugen befanden. Nähere Angaben zum Diebesgut konnte der Mann noch nicht treffen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich unter der 02331 -986 2066 zu melden. (arn)

