Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Außenspiegel eines geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Nassau (ots)

In der Zeit von Montag, den 11.01.2021 19:30 Uhr bis Dienstag, den 12.01.2021 17:00 Uhr wurde der Außenspiegel der Fahrerseite eines weißen Pkw Audi A1 beschädigt. Der Pkw war ordnungsgemäß in einer Parklücke in der Längsaufstellung in der Gemeindestraße Unterer Bongert in Höhe der Hausnummer 10 abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0 oder pibadems@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603/970-0

pibadems@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell