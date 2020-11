Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.11.2020

++Pkw im Wasser++Gefährdung des Straßenverkehrs/ Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte++Fahren ohne Fahrerlaubnis mit weiteren verkehrsrechtlichen Verstößen++Kennzeichenmissbrauch++Verkehrsunfallfluchten (2)

Weener - Pkw im Wasser Am 17.11.2020 um 06:29 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es an der Emsstraße im Weeneraner Hafen zu einem Unfall gekommen sein, bei welchem ein Pkw in das Hafenbecken gefahren sei. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 50-jähriger Mann aus Weener die Absicht mit seinem Pkw zu wenden, wobei er beim Zurücksetzen in das Hafenbecken stürzte. Der Betroffene konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde dann von Ersthelfern bei dem Ausstieg aus dem Wasser unterstützt. Das Fahrzeug versank im Wasser und war nicht mehr sichtbar. Taucher der Feuerwehr wurden zur Ortung des Fahrzeuges eingesetzt, welches dann durch einen Kran geborgen werden musste. Der 50-jährige Weeneraner musste aufgrund von Unterkühlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Es besteht der dringende Verdacht, dass er zum Vorfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Leer - Gefährdung des Straßenverkehrs/Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte Am 16.11.2020 wurde gegen 19:05 Uhr eine männliche Person mit einem Pkw Opel Corsa auffällig, als dieser in Schlangenlinien und ohne Beleuchtung die Bundesstraße 70/Stadtring befuhr und dann sich dann weiter in Richtung Ringstraße bewegte. Durch eingesetzte Kräfte wurde festgestellt, dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer dem gefährdenden Fahrzeug ausweichen mussten, um Zusammenstöße zu vermeiden. Der Fahrzeugführer, ein 25-jähriger Mann mit Wohnsitz in Leer, konnte auf einem Parkplatz an der Ringstraße angehalten werden, wobei festgestellt wurde, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand und einen Atemalkoholwert von 0,75 Promille aufwies. Zudem wies das kontrollierte Fahrzeug deutliche Unfallspuren auf. Der 25-jährige wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung und zwecks einer Blutentnahme der Polizeidienststelle in Leer zugeführt. Gegen diese Maßnahme wehrte sich der Betroffene durch erhebliche körperliche Gegenwehr, wobei aber weder Einsatzkräfte, noch der Verursacher zu Schaden kamen. Der Verursacher, der ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, hat sich nun strafrechtlich zu verantworten. Aufgrund der offensichtlichen Unfallschäden an dem Pkw Opel kann nicht ausgeschlossen werden, dass der verantwortliche Fahrzeugführer während seiner Trunkenheitsfahrt einen Unfall verursachte haben könnte. Weiterhin wird nach bisherigen Erkenntnissen davon ausgegangen, dass wahrscheinlich noch weitere Verkehrsteilnehmer durch den 25-jährigen in eine Gefahrenlage gerieten. Daher bittet die Polizei weitere Geschädigte und Zeugen, sich fernmündlich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit weiteren verkehrsrechtlichen Verstößen Am 17.11.2020 um 23:36 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesetzung im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Geibelstraße ein 27-jähriger Mann mit seinem Pkw angehalten, bei welchem sich im Verlauf der Überprüfung herausstellte, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine weitere Nachschau am Fahrzeug brachte zutage, dass die genutzten Fahrzeugkennzeichen nicht für den geführten Pkw ausgegeben waren, sondern unrechtmäßig genutzt wurden. Aufgrund der fehlenden Zulassung war somit auch kein Versicherungsschutz für das Kraftfahrzeug gegeben. Der 27-jährige Mann mit Wohnsitz in Emden muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Emden - Kennzeichenmissbrauch Am 16.11.2020 gegen 20:34 Uhr fällt einer Funkstreifenwagenbesatzung an der Fritz-Reuter-Straße ein Pkw BMW mit erhöhter Geschwindigkeit auf, welcher das hintere Kennzeichen mit einem Tuch verhängt hatte, um ein Ablesen zu verhindern. Als die Beamten den Fahrzeugführer mittels Anhaltesignal und Lichtzeichen zum Anhalten bewegen wollten, erhöht dieser die Fahrgeschwindigkeit und versuchte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Dazu führt der Verursacher noch ein Wendemanöver auf einem Parkplatz durch, um sich nach der Fahrtrichtungsänderung mit unvermittelter Geschwindigkeit von dem Funkstreifenwagen zu entfernen. Die eingesetzten Beamten können das Fahrzeug dann in Höhe der Wilhelm-Raabe-Straße anhalten und stellen. Der 19-jährige Fahrzeugführer aus Emden muss sich in einem Strafverfahren zu dem Vorwurf des Kennzeichenmissbrauchs verantworten.

Leer-Verkehrsunfallflucht In der Zeit vom 15.11.2020, 21:00 Uhr bis zum 16.11.2020, 13:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz im hinteren Bereich des Bahnhofsrings zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein Pkw BMW an der vorderen rechten Stoßstange erheblich beschädigt wurde. Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte durch ein nicht nachvollziehbares Fahrmanöver den Schaden an dem Pkw und verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht Am 16.11.2020 kam es in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 19:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz an einem Einkaufszentrum an der Thüringer Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rangieren einen Pkw Opel an der hinteren rechten Fahrzeugseite und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

