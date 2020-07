Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck) Brand in einem Geräteschuppen (21.07.2020)

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein Brand in einem Geräteschuppen in einem Garten in der Schwandorfer Straße erforderte am frühen Morgen des heutigen Dienstags gegen 05.00 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Neuhausen ob Eck. Das Feuer in dem Schuppen war einem Anwohner aufgefallen. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr war es Anwohnern bereits gelungen, das Feuer mit eigenen Mitteln unter Kontrolle zu bringen. Als Brandursache kommt nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an einer Stromleitung oder an einem in dem Schuppen gelagerten Gerät in Betracht. Der entstandene Sachschaden blieb überschaubar, verletzt wurde bei dem Ereignis niemand.

