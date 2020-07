Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen) Zeugenaufruf zu Sachbeschädigung auf einem Spielplatz (17.07.2020 - 20.07.2020)

Geisingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die über das letzte Wochenende im Zeitraum von Freitag bis Montag am südwestlichen Ortsrand in einem Wohngebiet auf dem öffentlichen Spielplatz an der Otto-und-Erna-Kreuzer-Straße begangen wurde.

Unbekannte Täter zerstörten das auf dem Spielplatz über einem Sandkasten als Sonnenschutz installierte, gelbe Sonnensegel. Das Sonnensegel wurde augenscheinlich mit einem Messer oder einem anderen Werkzeug zerschnitten. Der Wiederbeschaffungswert des Sonnensegels beträgt fast 7.000 Euro. Geschädigt ist die Stadt Geisingen und somit der Steuerzahler.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur genauen Tatzeit, zu Tatverdächtigen oder möglicherweise von diesen benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, zu melden.

