POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.11.2020

Leer/Bingum - Sachbeschädigung an Schulen In der Zeit vom 13.11.2020, 14:30 Uhr bis zum 16.11.2020, 07:00 Uhr kam es an zwei Schulen in der Ziegeleistraße in Bingum zu diversen Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten hier u.a. zwei Briefkästen sowie eine Laterne. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht Am 16.11.2020 kam es um 07:07 Uhr auf dem Logaer Weg in Fahrtrichtung Siedlerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein unbekannter Fahrer eines Pkw kurz vor der Einmündung zur Siedlerstraße einen Fahrradfahrer überholt. Während des Überholvorganges schert der Pkw-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen zu früh wieder ein und bringt daher den 19-jährigen Fahrradfahrer zu Fall. Ob ein Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen stattgefunden hat, ist derzeit nicht geklärt. Der Fahrradfahrer, der sich bei dem Sturz leicht verletzte, wurde vorsorglich in ein Leeraner Krankenhaus verbracht. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

