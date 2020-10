Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Filmreife Szenen nach Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

In der Castroper Innenstadt sind am frühen Donnerstagnachmittag zwei Verkehrsteilnehmer negativ aufgefallen. Vor einer Ampel auf der Herner Straße hatte es gegen 14.30 Uhr einen Auffahrunfall gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 21-jähriger Rollerfahrer aus Castrop-Rauxel auf das Heck eines stehenden Autos aufgefahren. Doch anstatt anzuhalten und die Polizei zu rufen, fuhr der Rollerfahrer davon. Der 22-jährige Autofahrer aus Castrop-Rauxel nahm nach Angaben von Zeugen dann die Verfolgung auf - und fuhr dem Rollerfahrer hinterher. Auf seinem Weg nötigte er mindestens eine Autofahrerin durch Drängeln, Hupen und Lichthupe geben. Die 32-jährige Frau aus Castrop-Rauxel sah sich gezwungen, am Widumer Tor über eine rote Ampel zu fahren. Sie erstattete Anzeige. Am Stadtgarten hatte der Autofahrer den Rollerfahrer dann eingeholt und offensichtlich auch angefahren - Zeugen meldeten außerdem einen heftigen Streit der Beiden. Die jungen Männer konnten von der Polizei noch im Stadtgarten angetroffen werden. Wie sich herausstellte, besitzt der Rollerfahrer keinen gültigen Führerschein und das Versicherungskennzeichen ist abgelaufen. Außerdem besteht der Verdacht, dass der 21-Jährige unter Drogeneinfluss unterwegs war. Ihm wurde deshalb auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Von dem Autofahrer stellten die Beamten das Auto und den Führerschein sicher. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell