Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigungen an der Tennishalle in Bad Ems

Bad EmsBad Ems (ots)

In der Zeit von Samstag, den 09.01.2021 bis Montag, den 11.01.2021 10:00 Uhr kam es zu Sachbeschädigungen an der Tennishalle in der Gemeindestraße Emser Hütte in Bad Ems. Demnach wurden durch bislang unbekannte Täter die Regenrinne, ein Schaukasten, ein Aschenbecher und eine Leuchttafel am Eingang der Tennishalle beschädigt. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0 oder pibadems@polizei.rlp.de, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603/970-0

pibadems@polizei.rlp.de

