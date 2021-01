Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Kirburg (ots)

Am Wochenende 09./10. Januar kam es in Kirburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Die genaue Unfallzeit ist nicht bekannt. Am Sonntag um 15:00 Uhr wurde ein beschädigtes Verkehrszeichen am Ortsausgang von Kirburg festgestellt. Der bislang unbekannt Verursacher war auf der Bundesstraße 414, vermutlich in Richtung Bad Marienberg unterwegs. Am Ortsausgang Kirburg überfuhr dieser eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Hachenburg zu wenden. Telefonnummer 02662-95580.

