Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht am Krankenhaus Diez

DiezDiez (ots)

Am Freitag, den 08.01.2021, kam es in der Zeit von etwa 11:15 Uhr bis 12:25 Uhr in der Adelheidstraße beim dortigen Krankenhaus zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkender Ford Fiesta beschädigt wurde. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die rechte hintere Fahrzeugseite des Ford und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, mitzuteilen.

