Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Heiligenroth, IndustriegebietHeiligenroth, Industriegebiet (ots)

Heiligenroth- Am Samstag, den 09.01.2021 in der Zeit von 14.00 bis 15.00 Uhr parkte ein weißer Hyundai I 10 auf dem Parkplatz des Real-Marktes. Von einem ein- oder ausparkendem PKW wurde dieser an der linken hinteren Tür stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur unter der 02602/9226-0 zu melden.

