Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand eines Holzschuppens

AtzelgiftAtzelgift (ots)

Am Freitag, den 08.01.2021, gegen 03:00 Uhr wurde ein Brand in der Flurstraße in Atzelgift gemeldet. Der Brand konnte zeitnah durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss konnte festgestellt werden, dass ein offener Schuppen, in welchem Holz und Mülltonnen gelagert wurden, vollständig abgebrannt ist. Der Brand griff nicht auf das neben dem Schuppen stehenden Einfamilienhaus über. Es entstand Sachschaden von ca. 1000EUR. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

