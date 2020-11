Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0728 --Bauarbeiter erleidet schwerste Brandverletzungen--

Ort: Bremen-Schwachhausen, Heinrich-Hertz-Straße Zeit: 02.11.20, 9 Uhr

Ein 31 Jahre alter Bauarbeiter erlitt am Montagvormittag in Schwachhausen beim Durchtrennen einer Stromleitung schwerste Brandverletzungen und musste in eine Spezialklinik geflogen werden.

Der 31-Jährige führte Elektroarbeiten an einem Haus in der Heinrich-Hertz-Straße durch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchtrennte der Bremer statt eines Niederlassungskabels ein Starkstromkabel. Hierbei erlitt er einen Stromschlag und schwerste Brandverletzungen. Ein Hubschrauber brachte den 31 Jahre alten Mann in eine Spezialklinik nach Hamburg. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

