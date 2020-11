POL-HB: Nr:: 0725--Protestaktion gegen Nuklear-Transport

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsplatz Zeit: 01.11.20, 10.15 Uhr

Bis zu 30 Umweltaktivisten protestierten am Sonntag am Bremer Hauptbahnhof gegen den geplanten Nuklear-Transport. Vier von ihnen kletterten auf das Bahnhofsdach und brachten ein Banner an der Fassade des Gebäudes an.

Seit Samstag hält das Bremer Bündnis "Stopp den Castor" eine Mahnwache am Bahnhofsplatz ab. Am Sonntag nahmen etwa 30 Teilnehmer an der Mahnwache teil. Die vier Aktivisten, die am Sonntagvormittag ein Protest-Banner vom Bahnhofsdach entrollt hatten, erhielten die polizeiliche Auflage, vom Dach zu klettern. Dieser Aufforderung kamen sie umgehend nach. Gegen sie leitete die Bundespolizei unter anderem Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch ein. Die Mahnwache ist noch bis zum 5. November angemeldet.

Es kam zu keinen weiteren bekannten Störungen.

