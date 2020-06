Polizei Münster

POL-MS: Fahndung nach Wohnungseinbruch - Polizisten stellen Täter bei Geschäftseinbruch auf frischer Tat - Untersuchungshaft angeordnet

Münster (ots)

Polizisten nahmen am Samstagmorgen (27.06., 3:20 Uhr) am Albersloher Weg einen Einbrecher auf frischer Tat fest. Der 21-jährige Marokkaner hatte etwa eine Stunde zuvor (2:25 Uhr) versucht durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung am Albersloher Weg einzudringen. Der Bewohner hatte den Täter rechtzeitig bemerkt, ihn verscheucht und dabei beobachtet, wie er bei seiner Flucht Gegenstände wegwarf. Der Zeuge wählte direkt den Notruf 110.

Ein Diensthundeführer entdeckte den 21-Jährigen im Rahmen der Fahndung noch auf derselben Straße, als er durch die zerbrochene Scheibe eines Eiscafés kletterte. Dort hatte der Marokkaner ebenfalls ein auf Kipp stehendes Fenster aufgedrückt, die Räume nach Wertvollem durchsucht und wollte gerade mit Bargeld, einem Tablet-Computer, einem Schlüsselbund und einer Werkzeugkiste flüchten. Der Polizist stoppte ihn und nahm ihn fest.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den weggeworfenen Gegenständen um eine Canon-Fotokamera samt Tasche und Angelruten handelt. Das Diebesgut konnte bislang keinem Einbruch zugeordnet werden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer des vermeintlichen Diebesgutes.

Der 21-Jährige ist bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Am Donnerstagnachmittag (14.5.) wurde der 21-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Ein Richter erließ Haftbefehl.

Hinweise auf die Herkunft des aufgefundenen Diebesguts nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

