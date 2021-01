Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall zwischen Hahn und Dreisbach

Verursacher gesucht

Hahn bei Bad MarienbergHahn bei Bad Marienberg (ots)

Am 08.01.2020 kam es gegen 16:10 Uhr auf der L294 zwischen Hahn bei Bad Marienberg und Dreisbach zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW-Fahrer befuhr die Strecke in Richtung Dreisbach, als ein anderer PKW von einer linksseitig gelegenen Freifläche rückwärts in den fließenden Verkehr einfuhr. Der PKW-Fahrer wich nach rechts aus und beschädigte seinen Außenspiegel an einem Leitpfosten. Im Nachgang fand eine Kommunikation unter den Beteiligten, jedoch kein Personalienaustausch statt. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die PI Hachenburg unter der 02662 - 9558 0

