Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrolle in Wachtberg - Führerschein wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sichergestellt

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 27.12.2020 fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Bonner Polizei auf der Landstraße 123 in Höhe Wachtberg-Berkum ein Autofahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Gegen 23:20 Uhr hielten die Einsatzkräfte den Wagen an und kontrollierten den 53-jährigen Fahrer, der mit seinem Wagen zuvor auf der Landstraße in gut sichtbaren "Schlangenlinien" in Richung Meckenheim unterwegs war. Nachdem ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,1 Promille ergeben hatte, wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet. Darüber hinaus wurde der Führerschein des 53-Jährigen sichergestellt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

