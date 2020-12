Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Einbruch in Tankstelle /Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

BonnBonn (ots)

Am 24.12.2020 brachen vermutlich zwei bislang Unbekannte gegen 03.50 Uhr die Eingangstür einer Tankstelle an der Wittichenauer Straße in Bad Honnef auf. Anschließend betraten sie das Gebäude. Dort entwendeten sie Bargeld und eine bislang nicht bekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Mit ihrer Beute verließen sie mit ihrer Beute den Tatort. Hierbei wurden sie von Zeugen bemerkt. Die Tatverdächtigen sollen sie in einen schwarzen Pkw gestiegen und mit diesem davon gefahren sein. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Verdächtigen nicht angetroffen werden. Die Kriminalpolizei der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell