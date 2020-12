Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Zwei Tatverdächtige nach körperlicher Auseinandersetzung identifiziert

BonnBonn (ots)

Am Montag (21.12.2020) hatten wir in unserer Pressemitteilung von 13:28 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4796775) auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach zwei bislang unbekannten Männern gesucht. Sie sollen am 07.11.2020 im U-Bahn-Bereich des Bonner Hauptbahnhofs einen 17-Jährigen schwer verletzt haben.

Die Verdächtigen wurden nach mehreren Hinweisen zwischenzeitlich identifiziert.

Die Veröffentlichung der Fotos in den Medien ist damit hinfällig. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an.

