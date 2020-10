Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Flucht

Warburg (ots)

In der Zeit von Samstag, dem 17.10.20 von 13.50 h bis 14.50 h kam es auf dem Parkplatz des Edeka Verbrauchermarktes in der Papenheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach dem Einkauf stellte eine 53jährige Fahrzeugführerin einen frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Sachschaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter 05271-9620. /Wo.

