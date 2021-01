Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Birlenbach

Am Samstag, den 09.01.2021, wurde in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:15 Uhr durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Grundstücksmauer in der Friedrichstraße beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez unter Tel. 06432-6010 zu melden.

