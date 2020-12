Polizei Hamburg

POL-HH: 201220-4. Illegales Glücksspiel beendet - 252.000 Euro Bargeld sichergestellt

HamburgHamburg (ots)

Zeit: 19.12.2020, 00:02 Uhr Ort: Hamburg-Wandsbek, Wandsbeker Chaussee

Umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes der Region Nord (LKA 141) führten zur Enttarnung illegalen Glücksspiels und Feststellung von 24 daran beteiligten Personen. Zudem wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Die Ermittler des LKA hatten Hinweise auf eine Anschrift in der Wandsbeker Chaussee, wo sich regelmäßig mehrere Personen zu illegalen Glückspielen treffen sollten. Die Fahnder des LKA regten bei der Staatsanwaltschaft Hamburg die Beantragung eines Durchsuchungsbeschlusses beim Amtsgericht Hamburg für das Geschäftsobjekt sowie die Wohnanschrift des Verantwortlichen in der Kollaustraße in Hamburg-Lokstedt an.

Bei der Durchsuchung wurden 24 Personen angetroffen, darunter auch der Verantwortliche des Geschäftsgebäudes, ein 50-jähriger Türke. In dem Objekt stellten die Beamten vier Glücksspielautomaten, drei Spieltische mit Karten und Würfeln, diverse Jetons sowie 252.000 Euro Bargeld sicher.

Die 24 Männer im Alter von 23 bis 66 Jahren erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels. Bei einem 47-jährigen Türken besteht zudem der Verdacht des illegalen Aufenthaltes.

Die Beamten des LKA wurden von zwei Mitarbeitern der Glücksspielaufsicht sowie weiteren Beamten der Bereitschaftspolizei und der Kriminaltechnik unterstützt.

Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände dauert an.

