POL-HH: 2. Task Force - Einsatz zur Drogenbekämpfung - Ergebnisse

HamburgHamburg (ots)

Zeit: 17.12.2020, 05:30 Uhr bis 18.12.2020, 03:30 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Bei einem weiteren Einsatz der Task Force zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität haben Rauschgiftfahnder insgesamt 199 Personen überprüft.

Sie verhängten 13 Platzverweise und 76 Aufenthaltsverbote.

Kurz vor Mitternacht überprüften zivile Beamte zwei Personen am Steindamm, die sich auffällig konspirativ verhielten und nach kurzer Kontaktaufnahme in ein Taxi stiegen. Das Taxi wurde angehalten und die beiden Fahrgäste überprüft. Bei der Nachschau nach gefährlichen Gegenständen fanden die Beamten bei einem 34-jährigen Russen eine Schusswaffe, gesondert mitgeführte Munition und eine geringe Menge Crack. Die Waffe, die Munition und das Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich die Person illegal in Deutschland aufhält.

Bei dem zweiten Fahrgast, einem 42-jährigen Georgier, wurde ebenfalls eine geringe Menge Crack aufgefunden und sichergestellt.

Daraufhin wurden beide Personen vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat 11 gebracht.

Der 42-jährige Georgier wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 34-jährige Russe wurde einem Haftrichter vorgeführt.

Darüber hinaus beobachtete eine Zivilfahnderin um 17:50 Uhr im Sternschanzenpark eine szenetypische Austauschhandlung zwischen zwei Männern. Diese wurden anschließend überprüft. Es handelt sich um einem 22-jährigen Guinea-Bissauer und einem 43-jährigen Deutschen.

Bei dem 43-Jährigen wurden drei Gripbeutel mit Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen wurden 170 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie zwei Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt. Bei der anschließenden, von einem Richter angeordneten Wohnungsdurchsuchung des mutmaßlichen Dealers, wurde neuwertiges Verpackungsmaterial in hoher Anzahl aufgefunden und beschlagnahmt. Ermittlungen ergaben, dass er sich illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Er wurde einem Haftrichter zugeführt.

Die gerade beschriebene Festnahmesituation um 17:50 Uhr beobachtete ein weiterer mutmaßlicher Dealer, der sich zu Boden hockte, um offenbar sein Drogen-Depot zu entleeren. Der anschließende Fluchtversuch des 20-jährigen Gambier mündete in einer vorläufigen Festnahme und der Beschlagnahme von zehn Gripbeuteln Marihuana und seinem Mobiltelefon. Die Person wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen.

Außerdem versuchte sich gegen 21:45 Uhr ein 18-Jähriger, aus Guinea-Bissau stammender Mann, einer Personenkontrolle durch Flucht zu entziehen. Er wurde kurz daraufhin gestellt und vorläufig festgenommen. Bei ihm fanden die Beamten sechs Gripbeutel mit Marihuana, drei Mobiltelefone und 135 Euro mutmaßliches Dealgeld und stellten die Sachen sicher. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stießen die Zivilfahnder neben einer geringen Menge Marihuana und sechs weiteren Mobiltelefonen auf ein zur Fahndung ausgeschriebenes E-Bike in Wert von circa 1.000 Euro.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person mangels Haftgründen wieder entlassen.

Die Polizei wird auch zukünftig ihre intensivierten Maßnahmen zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität fortsetzen.

