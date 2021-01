Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen nach Spiegelunfall

Bad Ems

Am Montag, den 11.01.2021 kam es gegen 09:40 Uhr in der Grabenstraße in Bad Ems zu einem Spiegelunfall zwischen zwei beteiligten Pkw. Der Unfallverursacher ein brauner Pkw Opel Meriva verstieß gegen das Rechtsfahrgebot und entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zu dem Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0 oder pibadems@polizei.rlp.de

