Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuewehreinsatz in Schulgebäude - Unfälle

Aalen (ots)

Waldstetten: Feuerwehreinsatz in Schulgebäude

Am Donnerstag um kurz nach 9 Uhr wurde ein Brand in einem Schulgebäude in der Brunnengasse gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es aufgrund eines technischen Defektes zu Hitzeentwicklung an einer Deckenlampe kam. Durch die Feuerwehren Waldstetten und Wißgoldingen, die mit vier Fahrzeugen und 20 Wehrleuten vor Ort waren, wurden mittels einer Wärmebildkamera eingehende Überprüfungen durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass es zu keiner Brandentwicklung kam. Der entstandene Schaden an der defekten Lampe wird auf 150 Euro geschätzt.

Mögglingen: Unfall in der Bahnhofstraße

Am Donnerstag um 07:30 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Fiat die Bahnhofstraße in Richtung Böbingen. An einer Fahrbahnverengung übersah er einen bevorrechtigten entgegenkommenden PKW Daimler-Benz. Der Mercedes-Fahrer versuchte mittels einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern und prallte dabei gegen den Bordstein. Hierbei entstand an dem Mercedes ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Fiat-Lenker zog sein Fahrzeug ebenfalls nach rechts und überfuhr hierbei den dortigen Bordstein. Dabei wurde ein Reifen und die dazugehörige Felge erheblich beschädigt. Der Schaden wird hier auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht.

Abtsgmünd-Untergröningen:

Am Donnerstag um kurz nach 11:30 Uhr befuhr ein 78-Jähriger mit seinem VW Polo die Rötenbergstraße. Der VW Fahrer überholte hierbei einen Citroen eines 24-Jährigen. Aufgrund von Gegenverkehr steuerte der Senior seinen PKW nach rechts und streifte den Citroen. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

