Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 05.03.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Am heutigen Morgen, gegen 08:00 Uhr, stellte der Fahrer eines weißen Transporters das Fahrzeug auf dem Parkplatz an der ehemaligen Eichenberschule in der Burgstraße ab. Als er nach ca. 10 Minuten zurückkehrte, stellte er fest, dass bislang unbekannten Täter an der rechten Fahrzeuglängsseite eine Schramme verursachte hatte. Diese erstrecht sich fast über die gesamte Längsseite. Sachdienliche Hinweise bite an dier Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110.

i.A. Wagener, POK

