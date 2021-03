Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 03.03 -04.03.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am 03.03.2021 um 05:21 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW die Bundesstraße 64 in Rtg. Bad Gandersheim. Bei der Durchführung des Überholvorganges, übersah der Fahrzeugführer den nachfolgenden PKW und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahreugen enstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am 03.03.2021 um 11:05 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken aus einer Parklücke in der Marktstraße in Seesen, einen anderen PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den enstandenen Sachschaden zu kümmern.

Verkehrsunfallflucht

Zwischen dem 03.-04.03.2021, 16.00 - 0.00 Uhr, wurde im Hütteweg in Hahausen ein ordnungsgemäß geparkter PKW durch einen anderen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen oder -verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Seesen (05381-9440) zu melden.

i.A. Simson, POKin

