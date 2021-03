Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 03.03.21

Goslar (ots)

Taschendiebstahl von sonstigen Gegenständen

Bereits am 15.02.21, 17.00h, wurde einem 63jährigen Mann aus Weiterstadt auf der BAB-Raststätte Harz Ost seine Geldbörse mit diversen Papieren und 15,- Euro Bargeld aus der rechten Außentasche seiner getragenen Jacke entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Verkehrsunfall

Am 02.03.21, 12.00h, befuhr ein 50jähriger Pkw-Fahrer aus Salzgitter die B 82 aus Richtung Rhüden in Richtung Goslar. In Höhe der Ortschaft Ödishausen sei ein nicht näher bekanntes Fahrzeug in den Gegenverkehr gekommen. Der Mann aus Salzgitter sei deshalb nach links ausgewichen und dabei seitlich gegen einen Lkw gestoßen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 10.000,- Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerkannt vom Ort. Der Mann erlitt leichte Verletzungen durch herumfliegende Glassplitter.

Farbschmierereien

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 01.03.21,00.00h, bis zum 02.03.21, 11.50h, die Fassade des alten Magneto-Gebäudes in Seesen in der Bismarckstraße mit insgesamt 3 roten Hakenkreuzen. Hinweise werden durch das hiesige Polizeikommissariat entgegengenommen.

