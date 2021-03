Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Berauscht mit Elektroroller unterwegs

Goslar (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Sonntagmorgen einen 18-jährigen Mann aus Goslar, der mit seinem Elektroroller in der Innenstadt unterwegs war. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, was der Kontrollierte einräumte.

Nach der Entnahme einer Blutprobe, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell