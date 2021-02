Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizei Goslar von So., 28.02.21

Goslar (ots)

Taschendiebstahl

Am Samstag, gg. 10 Uhr, wurde in einem Supermarkt in der Liebigstr. ein Dame bestohlen. Ein unbekannter Täter entwendete aus der Umhängetasche die EC-Karte der Geschädigten. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Goslar unter 05321/3390.

Coronaverstoß

Aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung trafen die eingesetzten Beamten, gg. 00 Uhr, in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in der Wittenstr. auf drei Personen, die aus drei verschiedenen Haushalten stammten. Die Personen erwartet nun ein Bußgeld.

i. A. Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell