POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 28.02.21

Verkehrsunfall mit Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung -

Am 26.02.21, um 14.45 Uhr, ereignete sich auf der K 27 zwischen den Ortschaften Vienenburg und Lochtum ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung. Ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Abbenrode war mit seinem PKW in Richtung Vienenburg unterwegs, als er angeblich aufgrund eines plötzlich auftretenden Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Leitplanke fuhr. Nachdem er den Schaden an der Leitplanke begutachtet und geschätzt habe, dass an der Planke kein Schaden entstanden sei, habe er seine Fahrt fortgesetzt. An seinem Fahrzeug wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe an diesem wird auf ca. 15.000, -- EUR eingeschätzt. Am 27.02.21 erschien dann der Schweigersohn des Verursachers im PK Bad Harzburg und wollte den Unfall vorsorglich melden. Eine Begutachtung der Leitplanke durch die eingesetzten Beamten ergab, dass diese deutlich beschädigt ist. Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei schätzte den Schaden an der Planke auf vorläufig 1.500, -- EUR ein. Aufgrund der Schadenshöhe lag daher eine Unfallflucht vor. Weiterhin wurde gegen den Fahrzeugführer wegen des angegebenen Sekundenschlafs ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wird derzeitig auf eine Beschlagnahme der Fahrerlaubnis verzichtet. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Vienenburg, Tel.: 05324/787490 zu melden.

