POL-W: W Unter falschem Namen - Polizei nimmt Betrüger fest

Bei einer Verkehrskontrolle an der Nützenberger Straße in Elberfeld kontrollierten Polizisten gestern (23.02.2021), gegen 15:50 Uhr, einen BMW-Fahrer, der sich mit gefälschten Dokumenten auswies. Der junge Mann führte keinen Führerschein mit und händigte den Beamten unter anderem einen italienischen Personalausweis aus. Nach kurzer Einsicht in die Papiere stellten die Polizisten fest, dass es sich hierbei um Fälschungen handelt. Auf der Polizeiwache konnten die korrekten Personalien des 25-Jährigen ermittelt werden und zwei bestehende Untersuchungshaftbefehle gegen den gebürtigen Wuppertaler vollstreckt werden. Den 25-Jährigen erwartet u.a. ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrererlaubnis. (hm)

