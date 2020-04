Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Hecke in Brand

Im Bereich der Längelterstraße auf einem Gartengrundstück in Heilbronn-Böckingen, geriet am Montagabend eine "Benjeshecke" in Brand. Das Feuer wurde durch die Heilbronner Feuerwehr, sechs Einsatzkräfte und zwei Fahrzeug, gelöscht. Außer an der Hecke entstand kein weiterer Sachschaden. Die Ursache des Brandes ist unklar.

Kirchardt: Unfall auf Supermarktparkplatz, Verursacher flüchtet

Ein geparkter Opel Zafira wurde am Montag, zwischen 8.30 Uhr und 19.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Kirchardter Sinsheimer Straße beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer mit einem ebenso unbekannte Fahrzeug die Kofferraumtür des Opels. Durch den Aufprall wurden Teile der Rücklichtabdeckung herausgebrochen. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Gemmingen: Betrunken und uneinsichtig

Beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Einkaufgeschäfts in der Gemminger Eichmühlstraße, stieß ein Mann am Montagmittag, gegen 12.15 Uhr, mit seinem Wagen gegen einen geparkten VW Passat. Der Fahrer wurde durch eine Zeugin auf den Unfall aufmerksam gemacht nachdem diese den Eindruck hatte, dass der Mann sich vom Unfallort entfernen wollte. Offenbar gefiel das dem Fahrer nicht. Sowohl der Zeugin als auch der hinzugekommenen Marktleiterin gegenüber zeigte sich Mann verbal ausfällig. Nach dem Hinweis, dass nun Polizei verständigt werde, teilte der Unfallverursacher seinen Namen mit und setzte eine Flasche Bier zum Trinken an. Anschließend fuhr er weg. Gegen 13.35 Uhr konnte der Mann mit seinem Auto in der Industriestraße einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er mit circa 1,5 Promille unterwegs war. Aufgrund des Unfalls gegen 12.15 Uhr und dem zeitlichen Verzug zur Kontrolle wurden zwei Blutproben entnommen. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Heilbronn: Weißer Pritschenwagen gesucht

Vermutlich durch seine nach hinten herausragende Ladung beschädigte der Fahrer eines weißen Pritschenwagens die Heckscheibe eines Opel Corsas. Der Opel wurde am Montagmorgen hinter einem weißen Pritschenwagen in der Dieselstraße in Heilbronn geparkt. Der Pritschenwagen stand entgegen der Fahrtrichtung und hatte nach hinten ragende Eisenteile geladen. Als der Fahrer gegen 15.45 Uhr zurück zu seinem Opel kam bemerkte er den Schaden an der Heckscheibe. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell