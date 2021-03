Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Farbschmierereien in Liebenburg

Goslar (ots)

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte in Liebenburg eine Hausfassade sowie eine Mauer mit Farbe beschmiert.

Betroffen ist die Grundschule in Liebenburg, wo zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 7 Uhr, mit roter Farbe Schriftzüge an die Außenfassade gesprüht wurden.

In der sogenannten Schäfergasse, zwischen den Straßen Burgberg und Schäferwiese, wurde u.a. ein Hakenkreuz in blauer Farbe an eine dortige Grundstücksmauer geschmiert. Diese Verunreinigungen entstanden in der vergangenen Woche zwischen Dienstag, 10 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell