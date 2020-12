Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfallflucht

RastattRastatt (ots)

Der Fahrer eines LKW beschädigte am Dienstag einen in der Woogseestraße geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer des LKW befuhr die Woogseestraße in Richtung der Zollersbühnstraße gegen 14:45 Uhr, wobei es auf Höhe der Hausnummer 8 zu der Beschädigung gekommen sei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 bei den ermittelnden Beamten zu melden. /nb

