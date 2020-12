Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Eingestiegen

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Durch ein gekipptes Badezimmerfenster gelangte am Mittwoch, zwischen 11:30 Uhr und 12:20 Uhr, ungebetener Besuch in eine Wohnung in einer Seniorenwohnanlage in der Rheinstraße. Im Anschluss wurden mehrere Schmuckstücke entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei bislang nicht vor. Insgesamt entstand ein Schaden von etwas mehr als 3.000 Euro. /ag

