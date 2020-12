Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Ettenheim (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Bahnhofstraße in Ettenheim, im Bereich des dortigen öffentlichen Parkplatzes, sind die Beamten des Polizeiposten Ettenheim auf der Suche nach Zeugen. Der Unfallverursacher soll am Dienstag um 5:55 Uhr einen anderen Verkehrsteilnehmer in einer Kurve geschnitten haben. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Streifschaden am vorderen linken Kotflügel. Über den Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass dieser mit seinem dunklen Kleinwagen in Richtung der Rheinstraße fuhr. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 bei den ermittelnden Beamten zu melden.

