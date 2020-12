Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Eingestiegen

HügelsheimHügelsheim (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist am Dienstag durch ein aufgehebeltes Fenster gewaltsam in eine Wohnung im Bruchweg eingestiegen. Im Innern der Wohnung durchsuchte der Eindringling zwischen 8:20 Uhr und 20:45 Uhr mehrere Schränke und Schubladen. Ob er hierbei fündig wurde und sich Gegenstände zu eigen machen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden am Einstiegsfenster dürfte im Bereich von etwa 300 Euro anzusiedeln sein. Spezialisten der Kriminaltechnik kümmerten sich um die Spurensicherung. Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

