Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Wintersdorf - Sparschein gestohlen, Hinweise erbeten

Rastatt, WintersdorfRastatt, Wintersdorf (ots)

Nicht nur ein Sparschwein, weiteres Bargeld und Alkohol kamen bei einem Einbruch am Dienstag abhanden. Die ungebetenen Besucher verursachten durch das gewaltsame Eindringen in ein Gebäude in der Inselstraße auch einen Sachschaden von rund 800 Euro. Die Einbrecher hatten sich in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 22 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft und konnten unerkannt entkommen. Zeugenhinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegengenommen.

