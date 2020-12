POL-OG: Rheinau, Holzhausen - Versuchter Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Offenburg

Ein Wohnungseinbruchversuch ereignete sich am frühen Dienstagabend gegen 17:50 Uhr in der Linxer Straße. Ein bislang Unbekannter versuchte sich durch das Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Haus zu verschaffen. Hierbei schlug der heimkehrende Bewohner des Wohnhauses den Einbrecher in die Flucht. Dadurch wurde offenbar kein Gegenstand aus dem Wohnhaus entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es dem Täter durch den Garten an die Rückseite des Hauses zur Terrassentür zu gelangen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf circa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

