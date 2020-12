Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

GaggenauGaggenau (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Michelbacher Straße sind die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Der Unfallverursacher soll am Dienstag gegen 22:15 Uhr beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß vor dem Anwesen Nummer 20 geparkten Golf am linken Außenspiegel beschädigt haben. Anstatt sich um den verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich der bislang Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 bei den ermittelnden Beamten zu melden.

