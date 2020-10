Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Aufmerksamer Zeuge vertreibt Zigarettenautomaten-Sprenger

Ein aufmerksamer Zeuge dürfte drei bislang unbekannten Automatensprengern ins kriminelle Handwerk gepfuscht haben. Die Diebe flüchteten und dürften nach ersten Feststellungen nicht allzu viel Beute gemacht haben. Der angerichtete Schaden allerdings ist groß. Der Automat (Foto) wurde aufgesprengt, die zurück geblieben Zigarettenschachteln sind durch die Hitzeentwicklung unbrauchbar geworden.

Am Mittwoch um 02:50 Uhr wollte ein Autofahrer von der Karl-Arnold-Straße in die Jakob-Kaiser-Straße einbiegen. Dabei stellte er fest, dass dort mitten auf der Fahrbahn ein Pkw stand. Nachdem er sich diesem bis auf wenige Meter genähert habe, rannten drei Männer - vom dortigen Zigarettenautomaten- kommend zu dem dunklen Pkw-Kombi mit niederländischem Kennzeichen und rasten in Richtung Autobahn davon. Der Zeuge informierte sofort die Polizei, die bereits nach drei Minuten vor Ort war und die Fahndung einleitete. Leider verlief diese negativ. Die Verdächtigen waren etwa 160-165 cm groß, auffallend dünn und schwarz gekleidet. Sie hatten Rucksäcke dabei. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen schwarzen/dunklen Pkw Kombi. Das vom Zeugen mitgeteilte niederländische Kennzeichen allerdings gehört zu diesem Fahrzeug nicht. Die Ermittlungen dauern an. Die Kripo bittet um Mithilfe: Wer hat in der Nacht rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug mit niederländischen Kennzeichen in Tatortnähe oder auf der Flucht zur/über die Autobahn beobachtet? Hinweise erbittet die Kripo in Kempen unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (937)

