Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht - Bremsanlage an PKW manipuliert

Zeltingen-Rachtig (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 30.08. bis Montag, 31.08.2020 kommt es in der Kunibertstraße in Zeltingen-Rachtig zur Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Dabei wird die Bremsanlage des Fahrzeugs manipuliert infolgedessen die Bremsen keine ausreichende Wirkung mehr entfalten können. Glücklicherweise ist es zu keinem Unfall infolge der Manipulation gekommen. Etwaige Augenzeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können oder verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden. Durch die Polizei wird ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wird eingeleitet.

